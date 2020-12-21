Лучшие игроки «Спартака» в первой части сезона

«Спартак» завершил первую часть сезона на третьем месте в Премьер-лиге. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбирает лучших футболистов «красно-белых».

«Спартак» в целом хорошо провёл первую часть сезона, хотя результат мог быть и лучше. Тем не менее «красно-белые» продолжают претендовать на второе место, которое даст возможность побороться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов через квалификацию. Кроме того, москвичи легко прошли групповой этап Кубка России. Естественно, есть несколько футболистов команды, которых надо отдельно отметить.

Летом Самуэль Жиго мог покинуть «Спартак», но москвичи его удержали. Француз, к его чести, не сбавил к себе требований и остаётся в числе лучших центральных защитников всего чемпионата. Жиго играет первостепенную роль именно в оборонительных действиях команды. Помимо этого, он продолжает забивать — на его счету 3 гола, в том числе победный в поединке с тульским «Арсеналом».

Очень важную роль в нынешнем «Спартаке» играет Айртон Лукас. Бразилец сегодня выглядит важнейшей фигурой в построении игры, неся ответственность за левый фланг. Айртон на глазах прибавляет и в атакующих действиях, и в оборонительных. Именно в этом сезона бразилец впервые отличился за «Спартак» — сначала отметился голом в Кубке России, а потом и дублем в Премьер-лиге. С точки зрения обороны у Айртона тоже очень хорошие цифры, так что его приглашения в олимпийскую сборную Бразилии выглядят вполне оправданными.

Топ-3 лучших игроков «Спартака» откроет Александр Максименко. Если бы не сейвы голкипера, «Спартак» бы точно не взобрался на третье место в чемпионате. «Красно-белые» много матчей выиграли с минимальным счётом, и, как правило, в этих поединках случались настоящие спасения от голкипера. Максименко был бы в этом рейтинге выше, если бы не очевидные ляпы, всё же ошибок у вратаря пока хватает. Если он превратит их в опыт и вынесет уроки, то «Спартак» получит первоклассного вратаря на годы вперёд.

Может себе в актив первую часть сезона записать и Джордан Ларссон. На счету шведа 8 точных ударов и 4 результативные передачи. Он лидер команды по системе «гол+пас». Вообще теперь особенно забавно выглядит та критика, которой год назад поливали Ларссона. Швед нацелен на ворота, но в отличие от Понсе готов отдать пас, что делает его более опасным и разносторонним игроком. При этом Ларссон может ударить почти из любого положения. Пожалуй, именно швед — главная ударная сила «красно-белых».

Лучшим же игроком «Спартака», наверное, всё же стоит признать Романа Зобнина. Он действует не так ярко, не обладает сногсшибательной статистикой, зато всегда играет на стабильно высоком уровне. Зобнин сейчас выглядит ментальным лидером команды, именно он вне зависимости от происходящего всегда идёт вперёд. Ярче всего это проявилось в поединке с «Динамо», когда весь «Спартак» играл не лучшим образом, но хавбек в одиночку спас ничью. Зобнин себя здорово проявил и в центре полузащиты, и на фланге обороны, принося пользу команде. В общем, именно хавбека стоит назвать лучшим.

Андрей Центров