Черданцев – о курортных фотографиях футболистов: «Кроме раздражения у публики это ничего не вызывает»

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20 Декабря 2020, 13:57,
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Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал футболистов, публикующих фотографии с отдыха в своих социальных сетях.
«Кроме раздражения у публики это ничего не вызывает. У публики, которая может быть и хотела слетать на Мальдивы, но как-то не хватает средств», - написал Черданцев в своём телеграм-канале.
Первая часть футбольного сезона в России закончилась, большинство футболистов разъехались по тёплым странам, одним из них является и нападающий «Спартака» Александр Кокорин, столкнувшийся со шквалом критики после того, как выложил фотографии с отдыха на Мальдивах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Георгий Черданцев
Да не, не в этом дело, а в том, что какое-то несоответствие получается, живут на на десяточку, а играют, ну в лучшем случае на четверочку.
Нас рать!