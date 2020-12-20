Черданцев – о курортных фотографиях футболистов: «Кроме раздражения у публики это ничего не вызывает»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал футболистов, публикующих фотографии с отдыха в своих социальных сетях.

«Кроме раздражения у публики это ничего не вызывает. У публики, которая может быть и хотела слетать на Мальдивы, но как-то не хватает средств», - написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Первая часть футбольного сезона в России закончилась, большинство футболистов разъехались по тёплым странам, одним из них является и нападающий «Спартака» Александр Кокорин, столкнувшийся со шквалом критики после того, как выложил фотографии с отдыха на Мальдивах.