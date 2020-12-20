«Зенит» должен выплачивать «Гамбургу» за Сантоса 500 тысяч евро за каждое чемпионство и выход из группы Лиги чемпионов

Стали известны некоторые детали перехода защитника Дугласа Сантоса из «Гамбурга» в «Зенит».

Как сообщает Hamburger Morgenpos, в трансферном соглашении прописан пункт, согласно которому питерский клуб должен выплачивать «Гамбургу» 500 тысяч евро за каждое чемпионство «Зенита» и выход из группы Лиги чемпионов до 2024 года. Стоит отметить, что общая сумма не должна превышать 3 миллиона евро.

Напомним, что 26-летний бразилец перешёл в «Зенит» в июле 2019 года за 12,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сантос сыграл двадцать четыре матча за российский клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал семь голевых передач.