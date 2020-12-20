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«Зенит» должен выплачивать «Гамбургу» за Сантоса 500 тысяч евро за каждое чемпионство и выход из группы Лиги чемпионов

20 Декабря 2020, 13:33,

twitter.com

Стали известны некоторые детали перехода защитника Дугласа Сантоса из «Гамбурга» в «Зенит».

Как сообщает Hamburger Morgenpos, в трансферном соглашении прописан пункт, согласно которому питерский клуб должен выплачивать «Гамбургу» 500 тысяч евро за каждое чемпионство «Зенита» и выход из группы Лиги чемпионов до 2024 года. Стоит отметить, что общая сумма не должна превышать 3 миллиона евро.

Напомним, что 26-летний бразилец перешёл в «Зенит» в июле 2019 года за 12,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сантос сыграл двадцать четыре матча за российский клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал семь голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Гамбург, Дуглас Сантос
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