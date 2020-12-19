Кулаков оценил выступление «Урала» в 2020 году

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19 Декабря 2020, 09:59,
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Защитник екатеринбургского «Урала» Денис Кулаков подвел итоги 2020-го года для своего клуба.
«Для всех 2020 год был сложным. Могу сказать одно, что все были в равных условиях и оправданий быть не может. Но хотелось бы выступить лучше. Если оценивать по 5-бальной шкале, то твердую тройку можно поставить», - сказал 34-летний футболист.
В сезоне-2020/2021 Кулаков принял участие в 19 поединках российской Премьер-лиги, отметившись двумя голевыми передачами.
По итогам 19 туров «Урал» набрал 21 очко и располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч екатеринбургский коллектив проведет на выезде с «Краснодаром» 27-го февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Урал, Денис Кулаков