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Кулаков оценил выступление «Урала» в 2020 году

19 Декабря 2020, 09:59,

ФК "Краснодар"

Защитник екатеринбургского «Урала» Денис Кулаков подвел итоги 2020-го года для своего клуба.

«Для всех 2020 год был сложным. Могу сказать одно, что все были в равных условиях и оправданий быть не может. Но хотелось бы выступить лучше. Если оценивать по 5-бальной шкале, то твердую тройку можно поставить», - сказал 34-летний футболист.

В сезоне-2020/2021 Кулаков принял участие в 19 поединках российской Премьер-лиги, отметившись двумя голевыми передачами.

По итогам 19 туров «Урал» набрал 21 очко и располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч екатеринбургский коллектив проведет на выезде с «Краснодаром» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Урал, Денис Кулаков
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