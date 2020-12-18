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Зинченко может вернуться из Англии в РПЛ

18 Декабря 2020, 22:56,

Global Look Press

К защитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко проявляют интерес клубы РПЛ, сообщает издание 90min. О каком конкретно клубе идёт речь пока неизвестно.

Помимо российских команд украинцем интересуется ряд европейских коллективов. В Англии его рассматривают «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер», «Вест Хэм», также сообщается о клубах из Италии, Испании и Германии, готовящих предложение по Зинченко.

«Манчестер Сити» готов расстаться с Александром уже в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне Зинченко провёл на поле есть игр во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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0
Баден
19 Декабря 2020, 01:21

Ещё с Уфы ждал, что бы его подписал Зенит. Очень грамотный парень....

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