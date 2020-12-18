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​Кокорин проигнорировал требование «Спартака» и купил билеты на Мальдивы

18 Декабря 2020, 19:22,

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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в первой части текущего сезона провёл на футбольном поле не так много времени. Примерно половину игр футболист «красно-белых» пропустил из-за повреждений.

Недавно СМИ сообщили, что «Спартак» назначил для Кокорина восстановительные тренировки до конца календарного года. Тем не менее, футболист проигнорировал требование клуба и приобрёл билеты на Мальдивы, сообщает Telegram-канал «Дай ударитЬ».

В десяти матчах за «Спартак» в первой части сезона Александр Кокорин записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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White_Shark
18 Декабря 2020, 19:27

Кокорин - это какая-то большая пребольшая насмешка над Спартаком)

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