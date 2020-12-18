Крал: «Горжусь находиться в «Спартаке»

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18 Декабря 2020, 12:14,
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Хавбек московского «Спартака» Алекс Крал подвел итоги 2020-го года.
«Для всех был очень непростой год. Много правил, перемен, неудобств и запретов. Самым важным для футболистов является то, что мы всегда ощущаем поддержку болельщиков! Очень много позитивных эмоций от фанатов, я горжусь находиться здесь.
Сейчас нас ждет отпуск. Отдыхаем и готовимся ко второй половине сезона! Нам нужно достичь цели вместе», - гласит сообщение полузащитника в «Инстаграме».
22-летний чешский полузащитник провел 19 поединков в чемпионате России, отметившись тремя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Алекс Крал