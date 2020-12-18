Крал: «Горжусь находиться в «Спартаке»

Хавбек московского «Спартака» Алекс Крал подвел итоги 2020-го года.

«Для всех был очень непростой год. Много правил, перемен, неудобств и запретов. Самым важным для футболистов является то, что мы всегда ощущаем поддержку болельщиков! Очень много позитивных эмоций от фанатов, я горжусь находиться здесь.

Сейчас нас ждет отпуск. Отдыхаем и готовимся ко второй половине сезона! Нам нужно достичь цели вместе», - гласит сообщение полузащитника в «Инстаграме».

22-летний чешский полузащитник провел 19 поединков в чемпионате России, отметившись тремя результативными передачами.