Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Глушаков готов вернуться в сборную России

18 Декабря 2020, 11:53,

Global Look Press

Хавбек Денис Глушаков, выступающий за подмосковные «Химки», ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России.

«Вернуться в сборную? Почему нет? Вы говорите, старые футболисты. У нас есть Жирков, который сейчас играет. Игнашевич в 38 лет играл на ЧМ. Я не считаю возраст. Если выполняешь обязанности, можешь играть», - поведал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Денис Глушаков последний раз получал вызов в сборную России в марте 2018-го года. Тогда Денис принял участие в товарищеской встрече с командой Бразилии.

33-летний полузащитник перебрался в «Химки» на правах свободного агента первого октября нынешнего года. В текущем сезоне чемпионата России Глушаков принял участие в девяти матчах, отметившись забитым мячом и голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Денис Глушаков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола