Глушаков готов вернуться в сборную России

Хавбек Денис Глушаков, выступающий за подмосковные «Химки», ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России.

«Вернуться в сборную? Почему нет? Вы говорите, старые футболисты. У нас есть Жирков, который сейчас играет. Игнашевич в 38 лет играл на ЧМ. Я не считаю возраст. Если выполняешь обязанности, можешь играть», - поведал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Денис Глушаков последний раз получал вызов в сборную России в марте 2018-го года. Тогда Денис принял участие в товарищеской встрече с командой Бразилии.

33-летний полузащитник перебрался в «Химки» на правах свободного агента первого октября нынешнего года. В текущем сезоне чемпионата России Глушаков принял участие в девяти матчах, отметившись забитым мячом и голевой передачей.