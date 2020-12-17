Крыховяк: «Тяжёлый год»

Полузащитники «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги первой части чемпионата после поражения от «Химок» (2:3) в девятнадцатом туре российской Премьер-лиги.

«Тяжёлый тур и тяжёлый год. Теперь есть время отдохнуть, а затем нам нужно пройти полные сборы. Всё самое лучше впереди», - написал Крыховяк в «Инстаграме».

Польский полузащитник сыграл двадцать один матч за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

«Железнодорожники» пока проваливают сезон, московский клуб уже вылетел из Лиги чемпионов, а в чемпионате России «Локомотив» занимает восьмое место в российской Премьер-лиге.