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Крыховяк: «Тяжёлый год»

17 Декабря 2020, 23:13,

Global Look Press

Полузащитники «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги первой части чемпионата после поражения от «Химок» (2:3) в девятнадцатом туре российской Премьер-лиги.

«Тяжёлый тур и тяжёлый год. Теперь есть время отдохнуть, а затем нам нужно пройти полные сборы. Всё самое лучше впереди», - написал Крыховяк в «Инстаграме».

Польский полузащитник сыграл двадцать один матч за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

«Железнодорожники» пока проваливают сезон, московский клуб уже вылетел из Лиги чемпионов, а в чемпионате России «Локомотив» занимает восьмое место в российской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Гжегож Крыховяк
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