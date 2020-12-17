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​Путин высказался по поводу известного видео с Дзюбой

17 Декабря 2020, 14:41,

Depositphotos

Президент России Владимир Путин в четверг проводит традиционную пресс-конференцию по итогам года. Один из вопросов коснулся нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, а именно нашумевшего видео интимного содержания с участием футболиста.

«Видео я не смотрел. Вмешательство в личную жизнь недостойно нормального общества.

Для Дзюбы - публичного человека - это хороший урок. Конечно, на его профессиональной карьере это не должно сказаться», - сказал Путин.

Стоит сказать, что вопрос про Дзюбу серьёзно насмешил пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, после появления в сети видео Артём Дзюба не поехал в расположение сборной России на ноябрьский сбор.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Владимир Путин
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Комментарии (5)
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0
Акимов КАМИЛ
17 Декабря 2020, 16:31

Пусть чем угодно занимается, лишь бы не пил и не курил.Ха-ха!!!

0
Акимов КАМИЛ
17 Декабря 2020, 16:28

Дмитрий Песков обрадовался найдя в Дзюбе коллегу по ремеслу.

1
zurukuk
17 Декабря 2020, 16:10

ложечки нашлись,но осадочек-то остался!)))
p.s.все леди делают это...но- дома,в темноте,под одеялом и шепотом!)))

0
andi
17 Декабря 2020, 16:24

Ну Дзюба же считает себя знаменитостью и должны все видеть.

0
zurukuk
17 Декабря 2020, 16:42

если б мне за такое видео забашляли не кисло, то я б с удовольствием на камеру онлайн подр...чил бы!!! не,ну а че- и себе в удовольствие,и бабла поднять...
90 процентов мужиков это делали,а остальные десять,кто в этом не признается,делают э о сейча))))

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