​Путин высказался по поводу известного видео с Дзюбой

|
17 Декабря 2020, 14:41,
|
|
Президент России Владимир Путин в четверг проводит традиционную пресс-конференцию по итогам года. Один из вопросов коснулся нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, а именно нашумевшего видео интимного содержания с участием футболиста.
«Видео я не смотрел. Вмешательство в личную жизнь недостойно нормального общества.
Для Дзюбы - публичного человека - это хороший урок. Конечно, на его профессиональной карьере это не должно сказаться», - сказал Путин.
Стоит сказать, что вопрос про Дзюбу серьёзно насмешил пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Напомним, после появления в сети видео Артём Дзюба не поехал в расположение сборной России на ноябрьский сбор.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Владимир Путин
Пусть чем угодно занимается, лишь бы не пил и не курил.Ха-ха!!!
Дмитрий Песков обрадовался найдя в Дзюбе коллегу по ремеслу.
ложечки нашлись,но осадочек-то остался!)))
p.s.все леди делают это...но- дома,в темноте,под одеялом и шепотом!)))
Ну Дзюба же считает себя знаменитостью и должны все видеть.
если б мне за такое видео забашляли не кисло, то я б с удовольствием на камеру онлайн подр...чил бы!!! не,ну а че- и себе в удовольствие,и бабла поднять...
90 процентов мужиков это делали,а остальные десять,кто в этом не признается,делают э о сейча))))