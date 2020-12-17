​Путин высказался по поводу известного видео с Дзюбой

Президент России Владимир Путин в четверг проводит традиционную пресс-конференцию по итогам года. Один из вопросов коснулся нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, а именно нашумевшего видео интимного содержания с участием футболиста.

«Видео я не смотрел. Вмешательство в личную жизнь недостойно нормального общества.

Для Дзюбы - публичного человека - это хороший урок. Конечно, на его профессиональной карьере это не должно сказаться», - сказал Путин.

Стоит сказать, что вопрос про Дзюбу серьёзно насмешил пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, после появления в сети видео Артём Дзюба не поехал в расположение сборной России на ноябрьский сбор.