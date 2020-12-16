Жемалетдинов чаще других футболистов проверялся РУСАДА в 2020 году

Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов проходил тестирование Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) четыре раза в 2020-м году.

Как сообщает ТАСС, футболист «железнодорожников» был проверен чаще остальных игроков, выступающих в России. По три раза проверку на допинг проходили Гилерме («Локомотив»), Сорокин («Краснодар») и Караваев («Зенит»).

24-летний Жемалетдинов сыграл пятнадцать матчей за «Локомотив» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Заметим, что в последнее время россиянин стал реже попадать в стартовый состав «железнодорожников».