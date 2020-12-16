Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Жемалетдинов чаще других футболистов проверялся РУСАДА в 2020 году

16 Декабря 2020, 15:49,

ФК "Локомoтив"

Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов проходил тестирование Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) четыре раза в 2020-м году.

Как сообщает ТАСС, футболист «железнодорожников» был проверен чаще остальных игроков, выступающих в России. По три раза проверку на допинг проходили Гилерме («Локомотив»), Сорокин («Краснодар») и Караваев («Зенит»).

24-летний Жемалетдинов сыграл пятнадцать матчей за «Локомотив» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Заметим, что в последнее время россиянин стал реже попадать в стартовый состав «железнодорожников».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Рифат Жемалетдинов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола