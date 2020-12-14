​Глушаков не исключает возвращение в сборную

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14 Декабря 2020, 22:33,
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался по поводу возможности своего возвращения в сборную России.
«Почему нет?» - высказался Глушаков на канале «Матч Премьер», приводя в пример 37-летнего Юрия Жиркова. «Если ты выполняешь требуемый объём работы, то можешь играть», - добавил футболист.
Отметим, что в последний раз Денис Глушаков выступал за сборную России в марте 2018 года. Всего в составе национальной команды полузащитник провёл пятьдесят семь матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.
В четверг Денис Глушаков не сыграет против «Локомотива» из-за перебора жёлтых карточек.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Денис Глушаков
Мало ли кто мечтает Это же не Глушак решает, а Черчес, а тому он сто лет не нужен