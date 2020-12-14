​Уткин – о возможном назначении Березуцкого тренером ЦСКА: «Это просто несерьёзно»

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу возможного назначения Василия Березуцкого главным тренером ЦСКА в случае увольнения Виктора Ганчаренко.

Уткин отметил, что рано или поздно Березуцкий станет тренером. В то же время он считает, что в сложившейся ситуации назначать тренера-дебютанта для исправления ситуации нецелесообразно.

«Для серьезного проекта, инвестировавшего в растущих игроков, это просто несерьезно. Это обломки какой-то совершенно другой логики», - написал Уткин в своём Telegram-канале.

Напомним, ЦСКА провалил выступление на групповой стадии Лиги Европы. С 8 ноября команда Виктора Ганчаренко не выиграла ни одного матча во всех турнирах.