Два клуба РПЛ интересуются главным тренером «Тамбова»

Футбольный тренер Сергей Первушин, занимающий в данный момент пост наставника «Тамбова», находится в сфере интересов двух клубов российской Премьер-лиги. Об этом информирует издание Sport24.

Согласно данным источника, в связи с неопределенностью будущего «Тамбова» из-за финансовых проблем клубы начинают присматриваться не только к футболистам команды, но и к тренерам. Первушин может получить предложение в ближайшее время.

Наставник работает в тамбовском коллективе с осени 2019-го года. После 18 туров чемпионата России «Тамбов» набрал 12 баллов и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.