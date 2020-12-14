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Два клуба РПЛ интересуются главным тренером «Тамбова»

14 Декабря 2020, 09:38,

Global Look Press

Футбольный тренер Сергей Первушин, занимающий в данный момент пост наставника «Тамбова», находится в сфере интересов двух клубов российской Премьер-лиги. Об этом информирует издание Sport24.

Согласно данным источника, в связи с неопределенностью будущего «Тамбова» из-за финансовых проблем клубы начинают присматриваться не только к футболистам команды, но и к тренерам. Первушин может получить предложение в ближайшее время.

Наставник работает в тамбовском коллективе с осени 2019-го года. После 18 туров чемпионата России «Тамбов» набрал 12 баллов и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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