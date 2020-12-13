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Погребняк – об арбитре в мате с ЦСКА: «Не удивлюсь, если он ушёл с матча расстроенным»

13 Декабря 2020, 23:21,

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Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал свое удаление в матче восемнадцатого тура российской Премьер-лиги с ЦСКА.

«Мне кажется, что арбитр искал повода оставить «Урал» вдесятером и нашел его в том эпизоде. Не удивлюсь, если он ушел с матча расстроенным», - цитирует Погребняка sport24.

Напомним, что российский футболист получил две жёлтые карточка в одном эпизоде, сначала он нарушил правила на Магнуссоне, а затем замахнулся мячом на арбитра. Интересно то, что Погребняк находился за спиной судьи, который показал вторую желтую карточку Погребянку лишь после подсказки со стороны ассистента.

Игра между ЦСКА и «Уралом» завершилась со счётом 2:2.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Урал, Павел Погребняк
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