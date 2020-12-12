​Азмун и Дзюба делят первое место в рейтинге бомбардиров РПЛ

В субботу вечером «Зенит» на своём поле обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 в рамках восемнадцатого тура чемпионата России. Артём Дзюба оформил дубль, а ещё один гол за хозяев забил Сердар Азмун. Именно эти два форварда питерского клуба на текущий момент возглавляют рейтинг бомбардиров Премьер-лиги. На их счету по 10 забитых мячей.

Главными преследователями Дзюбы и Азмуна являются форварды «Спартака» Эсекель Понсе и Джордан Ларссон, а также полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Эта тройка игроков имеет по 8 забитых голов в текущем чемпионате.

Единоличным лидером Премьер-лиги по итогам восемнадцатого тура Премьер-лиги стал «Зенит».