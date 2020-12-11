Евгеньев: «У «Зенита» с большим отрывом самый сильный по именам состав в РПЛ»

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11 Декабря 2020, 21:35,
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Защитник «Динамо» Роман Евгеньев поделился мнением о «Зените», с которым московскому клубу предстоит сыграть в следующем туре.
«У питерцев, наверное, с большим отрывом самый сильный по именам состав в РПЛ, многие могут решить эпизод за счет индивидуальных действий», - цитирует Евгеньева «Спорт-Экспресс».
Отметим, что состав «Зенита» по версии портала Transfemarkt оценивается в 180 миллионов евро, а состав идущего следом по этому показателю ЦСКА стоит 128 миллионов евро.
Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится завтра, 12 декабря, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Динамо Москва, Роман Евгеньев