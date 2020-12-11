Газизов – о возвращении Попова: «Мне такая позиция была не нужна»

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о назначении Дмитрия Попова на должность спортивного директора «красно-белых».

«Появляются другие люди — ответственность перед болельщиками и владельцем размывается. Когда это происходит, спрашивать уже не с кого. Мне такая позиция была не нужна», - цитирует Газизова sport24.

Напомним, что Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» летом.

После семнадцати туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе 35 очков.

Попов же вернулся в «Спартак» 26 ноября. В СМИ появились слухи, что Газизов отказывался ставить подпись под контрактом Дмитрия.