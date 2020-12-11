Зидан уйдёт из «Реала», Кикнадзе - из «Локомотива», а Роналду всё-таки будет в «Манчестер Юнайтед» - в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Зинедин Зидан решил уйти из «Реала», какими показателями в работе Василия Кикнадзе недовольны владельцы «Локомотива», и какое будущее может ждать Криштиану Роналду. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Зинедин Зидан решил уйти из «Реала»

Победы «Реала» над «Севильей» и мёнхенгладбахской «Боруссией» (последняя позволила команде выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места) снизили давление на Зинедина Зидана. Тем не менее, слухи говорят о том, что французский специалист принял решение уходить из мадридского клуба в конце сезона. По данным источника, Зидана не устраивает трансферная политика клуба – тренер не получил желаемых Садио Мане, Эдуардо Камавингу и Поля Погба. Президент «сливочных» Флорентино Перес вроде бы не собирается мешать Зидану в его желании уйти.

Игроки «Барселоны» недовольны Куманом

«Барселона» проводит неоднозначный сезон, а потому Рональд Куман находится под давлением. Поговаривают, что футболисты каталонского клуба недовольны главным тренером. Они уважают Кумана как личность, но футбольная философия голландца вызывает у них раздражение. Основная претензия к Куману заключается в игровой схеме – команда недовольна тем, что тренер отступил от традиционной для «Барселоны» схемы 4-3-3 и внедрил схему 4-2-3-1. Футболисты недовольны отсутствием тактической гибкости у тренера и считают, что такой подход не позволяет многим из них раскрыть свои лучшие качества.

«ПСЖ» установил цену на Неймара

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи оптимистично настроен по поводу продлений контрактов с Килианом Мбаппе и Неймаром. Впрочем, даже если бразилец не согласится продлить контакт с парижанами, клуб не станет продавать его по слишком заниженной цене следующим летом. По слухам, «ПСЖ» затребует за Неймара не менее 100 миллионов евро. В таком случае «Барселоне» будет проблематично вернуть форварда в свои ряды.

Кикнадзе может покинуть «Локомотив»

В направлении генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе то и дело летят стрелы от болельщиков. Теперь же поговаривают о недовольстве Кикнадзе со стороны членов совета директоров и представителей РЖД. Недовольство якобы связано с работой клуба на трансферном рынке, а именно с агентскими выплатами. А ведь недавно ходили слухи о том, что Кикнадзе может покинуть московский клуб. После резкой отставки Шамиля Газизова из «Спартака» уже вряд ли можно чему-нибудь удивиться.

Роналду вернётся в «Манчестер Юнайтед»

Слухи по поводу будущего Криштиану Роналду никуда не деваются. На этой неделе СМИ активно связывали португальского форварда с возвращением на «Олд Траффорд». Была информация, что профинансировать этот трансфер готов главный спонсор «Манчестер Юнайтед» - компания Chevrolet.

Также появлялись слухи о том, что Криштиану Роналду станет частью громкого обмена между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед». Якобы в обратном направлении может отправиться полузащитник Поль Погба. В начале этой недели агент француза Мино Райола заявил, что между Погба и «красными дьяволами» «всё кончено», а также не исключил возвращение клиента в Турин.