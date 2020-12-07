Мамаев не поможет «Ростову» в декабре

Полузащитник Павел Мамаев не сможет помочь «Ростову» в декабре. Об этом рассказал главный тренер команды Валерий Карпин, отвечая на вопрос журналиста.

«Мамаев? Павла в предстоящих двух турах мы не увидим», - передает слова специалиста Youtube-канал «Ростова».

В последний раз Мамаев появлялся на поле во встрече против московского «Спартака» (1:0) 31-го октября. До зимнего перерыва «Ростову» осталось провести матчи с грозненским «Ахматом» и столичным ЦСКА.

После 17 туров клуб из Ростова-на-Дону набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.