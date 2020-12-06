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Нобоа объяснил неудачи российских клубов в еврокубках

06 Декабря 2020, 12:45,

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Пресс-служба «Сочи» опубликовала фрагменты из интервью полузащитника команды Кристиана Нобоа для «Матч ТВ». Так, футболист затронул вопрос о причинах неудачных выступлений российских клубов в еврокубках.

«В еврокубках одна ошибка - сразу гол. В России не всегда так. Плюс в России сейчас меньше качественных легионеров», - рассказал Нобоа.

Напомним, что весной Россию в 1/16 финала Лиги Европы представит «Краснодар». Небольшие шансы оказаться плей-офф второго по престижности евротурнира имеет «Локомотив». «Зенит» и ЦСКА на ближайшей неделе попрощаются с еврокубками в этом сезоне.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сочи, Кристиан Нобоа
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