Нобоа объяснил неудачи российских клубов в еврокубках

Пресс-служба «Сочи» опубликовала фрагменты из интервью полузащитника команды Кристиана Нобоа для «Матч ТВ». Так, футболист затронул вопрос о причинах неудачных выступлений российских клубов в еврокубках.

«В еврокубках одна ошибка - сразу гол. В России не всегда так. Плюс в России сейчас меньше качественных легионеров», - рассказал Нобоа.

Напомним, что весной Россию в 1/16 финала Лиги Европы представит «Краснодар». Небольшие шансы оказаться плей-офф второго по престижности евротурнира имеет «Локомотив». «Зенит» и ЦСКА на ближайшей неделе попрощаются с еврокубками в этом сезоне.