Кокорин умышленно «травмировался», судьбу Зидана решит один матч, а игрок «ПСЖ» потребовал Месси – в главных слухах недели

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07 Декабря 2020, 08:14,
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В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Александр Кокорин «травмировался», в каком случае Зинедин Зидан покинет тренерский мостик в «Реале», и какой ультиматум руководству «ПСЖ» поставил звёздный Неймар. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Кокорин умышленно «травмировался»
«Спартак» отрапортовал об очередной травме Александра Кокорина, что вызвало волну слухов и домыслов. Есть мнение, что нападающий умышленно «травмировался», ведь следующие два матча «красно-белые» проведут против «Сочи» и «Зенита», за которые Кокорин выступал ранее. Слухи говорят о том, что Александр не хочет играть против экс-команд, особенно против «Зенита», тем самым подвергая себя серьёзному давлению.
Интересно, что в первом круге Кокорин тоже не играл против «Сочи» и «Зенита». В случае со скандальной игрой против сочинцев в стартовом туре там была длительная травма, из-за которой Александр пропустил более месяца. А вот в случае с «Зенитом» Кокорин тогда пропустил только одну игру перед октябрьской паузой на матчи сборных. Совпадение?Embed from Getty Images
Роналду сам решает, когда играть за «Ювентус»
Криштиану Роналду не сыграл за «Ювентус» в конце ноября в игре чемпионата Италии против «Беневенто». Выглядело это так, будто бы Андреа Пирло предоставил звёздному португальцу время для отдыха. Однако в прессе появились данные о том, что Роналду самостоятельно определяет своё участие в матчах и решает, когда ему играть, а когда отдохнуть. Сложно сказать, насколько это правильно, ведь ни один футболист не должен быть авторитетнее тренера.Embed from Getty Images
Кандидаты в президенты «Барселоны» борются за Холанна
Выборы нового президента «Барселоны» пройдут через полтора месяца. Разумеется, каждый кандидат в рамках предвыборной кампании постарается себя зарекомендовать с наилучшей стороны. По слухам, сразу три кандидата наводили справки по поводу нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Они связывались с агентом Мино Райолой и узнали, что за норвежского форварда «Боруссии» придётся заплатить 70 миллионов евро. Ещё какую-то сумму должен получить отец футболиста. Впрочем, более конкретные переговоры Райола готов вести только с человеком, который выиграет выборы президента «Барселоны».
Судьбу Зидана решит один матч
«Реал» в последнее время действительно не впечатляет – ни по результатам, ни по игре. Как следствие, главный тренер команды Зинедин Зидан оказался под давлением. По данным СМИ, судьбу французского специалиста в Мадриде определит один матч – против мёнхенгладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Если «Реал» покажет результат, который не позволит команде шагнуть в плей-офф, Зидана ожидает отставка. В противном случае Зинедин продолжить работать со «сливочными».Embed from Getty Images
Тухель возглавит «Манчестер Юнайтед»
Будущее Уле Гуннара Сульшера остаётся предметом спекуляций, ведь под руководством норвежца команда не показывает стабильно качественного футбола и лишь временами выдаёт вспышки. Если верить слухам, «Манчестер Юнайтед» склоняется к смене тренера и хочет пригласить Томаса Тухеля. Сообщается, что речь идёт о взаимном интересе – немецкий специалист тоже хочет покинуть «ПСЖ» и перебраться на «Олд Траффорд». Возможно, многое в этом плане решит последний тур Лиги чемпионов. «МЮ» и «ПСЖ» выступают в одной группе и борются за две путёвки в плей-офф в «РБ Лейпцигом».
Неймар поставил ультиматум «ПСЖ»
Приоритетом «ПСЖ» на сегодняшний день являются не трансферы, а удержание в команде Килиана Мбаппе и Неймара, чьи контракты рассчитаны до средины 2022 года. По слухам, Неймар готов продлить трудовое соглашение с грандом Лиги 1, но при этом бразилец поставил ультиматум – он хочет, чтобы клуб будущим летом подписал Лионеля Месси. Действующий контракт аргентинца с «Барселоной» истекает как раз в конце сезона, и «ПСЖ» будет иметь возможность заполучить звёздного форварда в качестве свободного агента.Embed from Getty Images
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус, ПСЖ, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Александр Кокорин, Зинедин Зидан, Томас Тухель, Эрлинг Холанн, Главные слухи недели