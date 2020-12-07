Кокорин умышленно «травмировался», судьбу Зидана решит один матч, а игрок «ПСЖ» потребовал Месси – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Александр Кокорин «травмировался», в каком случае Зинедин Зидан покинет тренерский мостик в «Реале», и какой ультиматум руководству «ПСЖ» поставил звёздный Неймар. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Кокорин умышленно «травмировался»

«Спартак» отрапортовал об очередной травме Александра Кокорина, что вызвало волну слухов и домыслов. Есть мнение, что нападающий умышленно «травмировался», ведь следующие два матча «красно-белые» проведут против «Сочи» и «Зенита», за которые Кокорин выступал ранее. Слухи говорят о том, что Александр не хочет играть против экс-команд, особенно против «Зенита», тем самым подвергая себя серьёзному давлению.

Интересно, что в первом круге Кокорин тоже не играл против «Сочи» и «Зенита». В случае со скандальной игрой против сочинцев в стартовом туре там была длительная травма, из-за которой Александр пропустил более месяца. А вот в случае с «Зенитом» Кокорин тогда пропустил только одну игру перед октябрьской паузой на матчи сборных. Совпадение?

Роналду сам решает, когда играть за «Ювентус»

Криштиану Роналду не сыграл за «Ювентус» в конце ноября в игре чемпионата Италии против «Беневенто». Выглядело это так, будто бы Андреа Пирло предоставил звёздному португальцу время для отдыха. Однако в прессе появились данные о том, что Роналду самостоятельно определяет своё участие в матчах и решает, когда ему играть, а когда отдохнуть. Сложно сказать, насколько это правильно, ведь ни один футболист не должен быть авторитетнее тренера.

Кандидаты в президенты «Барселоны» борются за Холанна

Выборы нового президента «Барселоны» пройдут через полтора месяца. Разумеется, каждый кандидат в рамках предвыборной кампании постарается себя зарекомендовать с наилучшей стороны. По слухам, сразу три кандидата наводили справки по поводу нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Они связывались с агентом Мино Райолой и узнали, что за норвежского форварда «Боруссии» придётся заплатить 70 миллионов евро. Ещё какую-то сумму должен получить отец футболиста. Впрочем, более конкретные переговоры Райола готов вести только с человеком, который выиграет выборы президента «Барселоны».

Судьбу Зидана решит один матч

«Реал» в последнее время действительно не впечатляет – ни по результатам, ни по игре. Как следствие, главный тренер команды Зинедин Зидан оказался под давлением. По данным СМИ, судьбу французского специалиста в Мадриде определит один матч – против мёнхенгладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Если «Реал» покажет результат, который не позволит команде шагнуть в плей-офф, Зидана ожидает отставка. В противном случае Зинедин продолжить работать со «сливочными».

Тухель возглавит «Манчестер Юнайтед»

Будущее Уле Гуннара Сульшера остаётся предметом спекуляций, ведь под руководством норвежца команда не показывает стабильно качественного футбола и лишь временами выдаёт вспышки. Если верить слухам, «Манчестер Юнайтед» склоняется к смене тренера и хочет пригласить Томаса Тухеля. Сообщается, что речь идёт о взаимном интересе – немецкий специалист тоже хочет покинуть «ПСЖ» и перебраться на «Олд Траффорд». Возможно, многое в этом плане решит последний тур Лиги чемпионов. «МЮ» и «ПСЖ» выступают в одной группе и борются за две путёвки в плей-офф в «РБ Лейпцигом».

Неймар поставил ультиматум «ПСЖ»

Приоритетом «ПСЖ» на сегодняшний день являются не трансферы, а удержание в команде Килиана Мбаппе и Неймара, чьи контракты рассчитаны до средины 2022 года. По слухам, Неймар готов продлить трудовое соглашение с грандом Лиги 1, но при этом бразилец поставил ультиматум – он хочет, чтобы клуб будущим летом подписал Лионеля Месси. Действующий контракт аргентинца с «Барселоной» истекает как раз в конце сезона, и «ПСЖ» будет иметь возможность заполучить звёздного форварда в качестве свободного агента.