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Уткин высказался о возможном переходе Газизова в «Локомотив»

04 Декабря 2020, 13:22,

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Футбольный блогер Василий Уткин высказался о возможной отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора московского «Спартака».

«Появились сведения, что Газизов перейдет в «Локомотив». Это будет круто. Потому что если Газизов переходит в «Локомотив», то это станет удивительным переходом в мировой истории», - поведал Уткин в эфире своего канала в Youtube.

После 16 проведенных туров Премьер-лиги «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице. «Спартак» уступает ЦСКА и «Зениту» по дополнительным показателям.

Ближайший матч подопечные Доменико Тедеско проведут на своем поле против «Тамбова». Поединок состоится в субботу, пятого декабря, на «Открытие Арене».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Василий Уткин, Шамиль Газизов
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