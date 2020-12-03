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​«Спартак» вошёл в тройку лучших клубов мира по взаимодействиям в TikTok

03 Декабря 2020, 15:38,

fratria.ru

Московский «Спартак» вошёл в тройку лучших клубов мира по взаимодействиям в сервисе TikTok. Об этом следует из опубликованных данных аналитической компании BlinkFire.

«Спартак» занимает третье место с показателем в два с половиной миллиона взаимодействий. Выше идут только «Барселона» (3,399 млн) и «Манчестер Юнайтед» (5,03 млн).

В пятёрку также входят «Манчестер Сити» (2,441 млн) и «Лестер» (2,317 млн).

После шестнадцати сыгранных туров в чемпионате России «Спартак» входит в тройку лидеров, набрав столько же очков, сколько «Зенит» и ЦСКА. Пятого декабря команда Доменико Тедеско сыграет против «Тамбова».  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Барселона, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Лестер
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