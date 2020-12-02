РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера ноября

Пресс-служба российской Премьер-лиги представила пять номинантов на звание лучшего тренера чемпионата России по итогам ноября.

Среди претендентов фигурируют следующие специалисты: Игорь Черевченко («Химки»: девять очков в трех матчах), Валерий Карпин («Ростов»: шесть очков в трех матчах), Сергей Семак («Зенит»: пять очков в трех матчах), Доменико Тедеско («Спартак»: пять очков в трех матчах), Андрей Талалаев («Ахмат»: пять очков в трех матчах).

Отдать свой голос за одного из номинантов можно в официальной группе российской Премьер-лиги «ВКонтакте».

После 16 туров «Зенит» с 32 очками лидирует в турнирной таблице.