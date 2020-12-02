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РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера ноября

02 Декабря 2020, 11:28,

Depositphotos

Пресс-служба российской Премьер-лиги представила пять номинантов на звание лучшего тренера чемпионата России по итогам ноября.

Среди претендентов фигурируют следующие специалисты: Игорь Черевченко («Химки»: девять очков в трех матчах), Валерий Карпин («Ростов»: шесть очков в трех матчах), Сергей Семак («Зенит»: пять очков в трех матчах), Доменико Тедеско («Спартак»: пять очков в трех матчах), Андрей Талалаев («Ахмат»: пять очков в трех матчах).

Отдать свой голос за одного из номинантов можно в официальной группе российской Премьер-лиги «ВКонтакте».

После 16 туров «Зенит» с 32 очками лидирует в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валерий Карпин, Сергей Семак, Доменико Тедеско, Игорь Черевченко, Андрей Талалаев
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