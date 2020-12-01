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Кабелла: «Если вынести «ПСЖ» за скобки, то не вижу большой разницы между Лигой 1 и РПЛ»

01 Декабря 2020, 14:38,

Global Look Press

Хавбек «Краснодара» Реми Кабелла ответил на вопрос о разнице команд во французском и российском чемпионате.

«Если вынести за скобки «ПСЖ» - команду, которая всегда участвует в Лиге чемпионов и регулярно проходит в ней далеко, то в остальном я не вижу большой разницы.

Помню ли гол в ворота «Ренна», когда я выступал за «Марсель»? Конечно, я помню этот гол. «Ренн» из года в год становится только лучше, они здорово работают на трансферном рынке, команда сильно поменялась. Эта игра очень важна для нас с точки зрения продолжения выступления в еврокубках», - сказал Кабелла на предматчевой пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Реми Кабелла
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