Стало известно, сколько может заплатить «Зенит» за трансфер Чистякова

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды за «Зенит», может стать полноценным игроком питерского клуба зимой.

Как сообщает «РБ-Спорт», в арендном соглашении прописана сумма выкупа футболиста, которая составляет 3,5 миллиона евро. Отмечается, что если петербуржцы не активируют право выкупа зимой, то у них будет возможность сделать это летом, но придётся заплатить на 500 тысяч евро больше.

В нынешнем сезоне Чистяков успел сыграть четыре матча за «Зенит» в российской Премьер-лиге, но голевыми действиями не отметился. Контракт 26-летнего россиянина с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2023 года.