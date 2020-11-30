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Уткин высказался о ситуации с Газизовым в «Спартаке»

30 Ноября 2020, 17:41,

Динамо Москва

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу ситуации в «Спартаке». Генеральный директор клуба Шамиль Газизов перестал общаться с журналистами после матчей. Ходят слухи, что Газизов может покинуть клуб, что может быть связано с назначением спортивным директором Дмитрия Попова.

«Совершенно непонятной становится роль Газизова. Вот он даже после победного матча не дал интервью, а интервью после игр у Шамиля Камиловича никогда просить два раза не приходилось.

Как всё это истолковать? Да никак. Это московский «Спартак» - дважды российская и дважды народная команда. Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. А в «Спартаке» всегда выясняют когда-то потом кто кого привёл, кто внёс решающий вклад, как это на самом деле было, чем багаж сработал, где он лежал… Но «Спартак» - это ещё и команда с непредсказуемым будущим. Кто мог подумать, что Илья Кутепов сыграет важную роль в победе своей команды, играя на позиции центрфорварда?» - рассказал Уткин в своей программе «Футбольный клуб» на YouTube.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Василий Уткин, Шамиль Газизов
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