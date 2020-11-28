Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Газизов покинет «Спартак», «Манчестер Юнайтед» шантажируют, а Месси переберётся в «Челси» - в главных слухах недели

28 Ноября 2020, 23:06,

Instagram

В главных слухах недели вы узнаете о возможном уходе из «Спартака» Шамиля Газизова, о шантаже «Манчестер Юнайтед» со стороны хакеров и о появлении нового претендента на Лионеля Месси в английской Премьер-лиге. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Газизов покинет «Спартак»

На неделе в СМИ активно обсуждалась тема возможного ухода Шамиля Газизова с должности генерального директора «Спартака». Менеджер занял это кресло только летом, однако слухи говорят о том, что к его работе у руководителей клуба уже имеются вопросы. В числе претензий якобы фигурируют трансферы Александра Кокорина и Остона Урунова, которые пока не приносят ровно никакой пользы. Назначение спортивным директором Дмитрия Попова может быть признаком недовольства Газизовым, хотя он сам как-то и выражал желание заполучить специалистов в спортивный сектор.

Сарри не хочет разрывать контракт с «Ювентусом»

Летом Маурицио Сарри был отправлен в отставку после противоречивого сезона у руля «Ювентуса». Тем не менее, контракт тренера с туринским клубом до сих пор действует и рассчитан до средины 2022 года. По данным СМИ, «старая синьора» пытается договориться с Сарри о разрыве договора. Стороны были близки к полноценному расставанию недавно, когда Маурицио вёл переговоры с «Фиорентиной», но «фиалки» решили назначить до конца сезона Чезаре Пранделли. Теперь Сарри снова не горит желанием разрывать свой контракт с «Ювентусом».

Embed from Getty Images

 

«Манчестер Юнайтед» шантажируют

Недавно «Манчестер Юнайтед» сделал заявление, в котором сообщил, что столкнулся с атакой хакеров. Теперь, если верить прессе, манкунианский клуб шантажируют неизвестные, которые якобы завладели какими-то ценными данными. Сколько именно требуют шантажисты, неизвестно, но речь вроде как идёт о миллионах фунтов. Если «красные дьяволы» пойдут на поводу у киберпреступников и выплатят деньги, клуб рискует столкнуться с другими финансовыми потерями. «МЮ» котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, поэтому регулируется американским законодательством. Выплата шантажистам может повлечь за собой штраф на сумму в районе 15 миллионов фунтов.

Ди Мария ревностно относится к Неймару и Мбаппе

Анхель ди Мария не в полной мере доволен ситуацией в «ПСЖ». По слухам, аргентинский футболист ревностно относится к Неймару и Килиану Мбаппе. Ди Мария считает, что Томас Тухель будет предпочитать включать в стартовый состав звёздных бразильца и француза, даже если он будет показывать более качественный футбол в конкретный момент сезона. Недовольство Анхеля может поспособствовать его переезду в другой клуб. Действующий контракт аргентинца истекает в конце текущего сезона, то есть двери перед ним открыты.

Embed from Getty Images

 

Месси перейдёт в «Челси»

Будущее Лионеля Месси остаётся предметом спекуляций. В начале недели появилась информация о том, что «Манчестер Сити» готовится предложить Месси контракт на десять лет. Секрет такого предложения заключается в том, что Лео после нескольких сезонов в команде Хосепа Гвардиолы переберётся в один из клубов группы City Group. Поиграв ещё и там, аргентинец станет послом клуба.

Спустя несколько дней появился слух о новом претенденте на подписание Месси из английской Премьер-лиги. Так, возможность усилить свою атаку звёздным форвардом якобы рассматривает «Челси». Лондонцы и без того имеют широкий подбор футболистов в атакующей линии, так что целесообразность возможного трансфера Месси сомнительна.

Embed from Getty Images
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Барселона, Манчестер Юнайтед, Челси, Ювентус, ПСЖ, Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Маурицио Сарри, Шамиль Газизов, Анхель Ди Мария, Главные слухи недели
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов
Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола