Газизов покинет «Спартак», «Манчестер Юнайтед» шантажируют, а Месси переберётся в «Челси» - в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о возможном уходе из «Спартака» Шамиля Газизова, о шантаже «Манчестер Юнайтед» со стороны хакеров и о появлении нового претендента на Лионеля Месси в английской Премьер-лиге. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Газизов покинет «Спартак»

На неделе в СМИ активно обсуждалась тема возможного ухода Шамиля Газизова с должности генерального директора «Спартака». Менеджер занял это кресло только летом, однако слухи говорят о том, что к его работе у руководителей клуба уже имеются вопросы. В числе претензий якобы фигурируют трансферы Александра Кокорина и Остона Урунова, которые пока не приносят ровно никакой пользы. Назначение спортивным директором Дмитрия Попова может быть признаком недовольства Газизовым, хотя он сам как-то и выражал желание заполучить специалистов в спортивный сектор.

Сарри не хочет разрывать контракт с «Ювентусом»

Летом Маурицио Сарри был отправлен в отставку после противоречивого сезона у руля «Ювентуса». Тем не менее, контракт тренера с туринским клубом до сих пор действует и рассчитан до средины 2022 года. По данным СМИ, «старая синьора» пытается договориться с Сарри о разрыве договора. Стороны были близки к полноценному расставанию недавно, когда Маурицио вёл переговоры с «Фиорентиной», но «фиалки» решили назначить до конца сезона Чезаре Пранделли. Теперь Сарри снова не горит желанием разрывать свой контракт с «Ювентусом».

«Манчестер Юнайтед» шантажируют

Недавно «Манчестер Юнайтед» сделал заявление, в котором сообщил, что столкнулся с атакой хакеров. Теперь, если верить прессе, манкунианский клуб шантажируют неизвестные, которые якобы завладели какими-то ценными данными. Сколько именно требуют шантажисты, неизвестно, но речь вроде как идёт о миллионах фунтов. Если «красные дьяволы» пойдут на поводу у киберпреступников и выплатят деньги, клуб рискует столкнуться с другими финансовыми потерями. «МЮ» котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, поэтому регулируется американским законодательством. Выплата шантажистам может повлечь за собой штраф на сумму в районе 15 миллионов фунтов.

Ди Мария ревностно относится к Неймару и Мбаппе

Анхель ди Мария не в полной мере доволен ситуацией в «ПСЖ». По слухам, аргентинский футболист ревностно относится к Неймару и Килиану Мбаппе. Ди Мария считает, что Томас Тухель будет предпочитать включать в стартовый состав звёздных бразильца и француза, даже если он будет показывать более качественный футбол в конкретный момент сезона. Недовольство Анхеля может поспособствовать его переезду в другой клуб. Действующий контракт аргентинца истекает в конце текущего сезона, то есть двери перед ним открыты.

Месси перейдёт в «Челси»

Будущее Лионеля Месси остаётся предметом спекуляций. В начале недели появилась информация о том, что «Манчестер Сити» готовится предложить Месси контракт на десять лет. Секрет такого предложения заключается в том, что Лео после нескольких сезонов в команде Хосепа Гвардиолы переберётся в один из клубов группы City Group. Поиграв ещё и там, аргентинец станет послом клуба.

Спустя несколько дней появился слух о новом претенденте на подписание Месси из английской Премьер-лиги. Так, возможность усилить свою атаку звёздным форвардом якобы рассматривает «Челси». Лондонцы и без того имеют широкий подбор футболистов в атакующей линии, так что целесообразность возможного трансфера Месси сомнительна.