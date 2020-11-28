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Глушаков рассказал о своей главной цели и мечте

28 Ноября 2020, 11:30,

Global Look Press

Полузащитник Денис Глушаков, выступающий сейчас за подмосковные «Химки», рассказал о своей цели и мечте.

Как сообщает издание Sport24, главной целью 33-летнего футболиста является возвращение в национальную сборную России. Что касается мечты Глушаков, то футболист мечтает о сыне. В настоящий момент Денис является отцом двух дочерей.

Полузащитник пополнил ряды «Химок» первого октября текущего года. Глушаков перебрался в клуб на правах свободного агента.

В сезоне-2020/2021 чемпионата России хавбек провел шесть поединков, записав на свой счет один забитый мяч. В пассиве Дениса три желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Денис Глушаков
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