Глушаков рассказал о своей главной цели и мечте

Полузащитник Денис Глушаков, выступающий сейчас за подмосковные «Химки», рассказал о своей цели и мечте.

Как сообщает издание Sport24, главной целью 33-летнего футболиста является возвращение в национальную сборную России. Что касается мечты Глушаков, то футболист мечтает о сыне. В настоящий момент Денис является отцом двух дочерей.

Полузащитник пополнил ряды «Химок» первого октября текущего года. Глушаков перебрался в клуб на правах свободного агента.

В сезоне-2020/2021 чемпионата России хавбек провел шесть поединков, записав на свой счет один забитый мяч. В пассиве Дениса три желтые карточки.