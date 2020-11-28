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«Не думаю, что это решение только Черчесова»: Глушаков высказался о невызове Дзюбы в сборную России

28 Ноября 2020, 10:59,

Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные «Химки», поделился мнением о невызове нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи Лиги наций.

«При всём уважении к Станиславу Саламовичу, я не думаю, что это только его решение. Возможно, были рекомендации, ситуацию обсуждали и в тренерском штабе, и за его пределами. В итоге было принято такое решение», - приводит слова Глушакова издание Sport24.

Напомним, что Дзюба лишился места в национальной команде из-за скандального интимного видео, которое недоброжелатели слили в интернет.

В заключительных матчах групповой стадии Лиги наций сборная России потерпела поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5). Команда Черчесова финишировала на втором месте в квартете и не смогла пробиться в элитный дивизион.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Станислав Черчесов, Денис Глушаков
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