«Не думаю, что это решение только Черчесова»: Глушаков высказался о невызове Дзюбы в сборную России

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные «Химки», поделился мнением о невызове нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи Лиги наций.

«При всём уважении к Станиславу Саламовичу, я не думаю, что это только его решение. Возможно, были рекомендации, ситуацию обсуждали и в тренерском штабе, и за его пределами. В итоге было принято такое решение», - приводит слова Глушакова издание Sport24.

Напомним, что Дзюба лишился места в национальной команде из-за скандального интимного видео, которое недоброжелатели слили в интернет.

В заключительных матчах групповой стадии Лиги наций сборная России потерпела поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5). Команда Черчесова финишировала на втором месте в квартете и не смогла пробиться в элитный дивизион.