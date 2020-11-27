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Агент Трабукки обвинил брата Федуна в антипатии к Каррере

27 Ноября 2020, 14:54,

fratria.ru

Известный агент Марко Трабукки высказался по поводу отношения брата владельца «Спартака» Леонида Федуна Андрея к экс-тренеру команды Массимо Каррере.

«Он не скрывал антипатии к Массимо. Помню, на совете директоров он начал хвалить Курбана Бердыева, и Каррера психанул, начал кричать: «Уберите меня хоть сегодня, берите Бердыева», - сказал Трабукки Рейтингу Букмекеров.

Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне 2016/2017 именно Каррера привёл «красно-белых» к долгожданному титулу чемпиона России.

Добавим, что многие фанаты «Спартака» не согласились с решением руководителей клуба об увольнении Карреры, которое было принято осенью 2018 года после серии неудовлетворительных результатов на старте сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Массимо Каррера, Марко Трабукки, Андрей Федун
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