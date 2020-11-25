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Карпин жёстко ответил Басте и показал свою прописку

25 Ноября 2020, 16:33,

ФК "Ростов"

Наставник «Ростова» Валерий Карпин ответил рэперу Басте. Ранее известный исполнитель рассказывал, что Карпин ставил руководству клуба ультиматум на фоне угрозы порчи газона из-за проведения концерта.

По словам тренера, опубликованным на его странице в Instagram, у него нет конфликта с исполнителем, дававшим концерт на «Ростов Арене». Карпин ответил, что его задача заключается лишь в том, чтобы обеспечивать для футболистов хорошие условия для игры.

Карпин не отрицает, что является наёмником, как и говорил Баста.

«Да, я приезжий̆ везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?» - пишет тренер ростовчан.

Что касается претензий Басты по поводу московской прописки, то Карпин опубликовал фото документов, которые подтверждают, что он прописан как раз в Ростове-на-Дону.

«Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «ТВОЁМ» родном городе!» - обратился к Басте Карпин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Валерий Карпин, Баста
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Комментарии (2)
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Ангелов Вячеслав
25 Ноября 2020, 17:11

Валерий Карпин очень конкретно по делу объяснил Василию Вакуленко абсолютно всё!!!
Вася надо извиниться перед Валерой! Он в " твоём " городе делает очень много полезного для его развития!!!

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Zenituwka
25 Ноября 2020, 16:50

Уалера уделал Уасю)

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