Карпин жёстко ответил Басте и показал свою прописку

Наставник «Ростова» Валерий Карпин ответил рэперу Басте. Ранее известный исполнитель рассказывал, что Карпин ставил руководству клуба ультиматум на фоне угрозы порчи газона из-за проведения концерта.

По словам тренера, опубликованным на его странице в Instagram, у него нет конфликта с исполнителем, дававшим концерт на «Ростов Арене». Карпин ответил, что его задача заключается лишь в том, чтобы обеспечивать для футболистов хорошие условия для игры.

Карпин не отрицает, что является наёмником, как и говорил Баста.

«Да, я приезжий̆ везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?» - пишет тренер ростовчан.

Что касается претензий Басты по поводу московской прописки, то Карпин опубликовал фото документов, которые подтверждают, что он прописан как раз в Ростове-на-Дону.

«Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «ТВОЁМ» родном городе!» - обратился к Басте Карпин.