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​Попов утверждён спортивным директором «Спартака»

25 Ноября 2020, 16:25,

Евро-Футбол.Ру

Дмитрий Попов утверждён спортивным директором «Спартака». Об этом в клубе рассказали «Спорт-Экспрессу».

В ближайшее время следует ожидать объявления об этом назначении со стороны «красно-белых». Стоит отметить, что 53-летний Попов ранее уже работал спортивным директором «Спартака» на протяжении восьми лет и покинул эту должность в 2016 году.

В своё время Дмитрий Попов выступал за «Спартак» в качестве футболиста как в советское, так и в российское время.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. После пятнадцати туров команда Доменико Тедеско отстаёт от лидирующего ЦСКА на три зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Дмитрий Попов
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Комментарии (1)
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AndrewS
25 Ноября 2020, 17:08

Это хорошая новость. Дмитрий Львович дело знает!

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