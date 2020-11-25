Дмитрий Попов утверждён спортивным директором «Спартака». Об этом в клубе рассказали «Спорт-Экспрессу».

В ближайшее время следует ожидать объявления об этом назначении со стороны «красно-белых». Стоит отметить, что 53-летний Попов ранее уже работал спортивным директором «Спартака» на протяжении восьми лет и покинул эту должность в 2016 году.

В своё время Дмитрий Попов выступал за «Спартак» в качестве футболиста как в советское, так и в российское время.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. После пятнадцати туров команда Доменико Тедеско отстаёт от лидирующего ЦСКА на три зачётных балла.