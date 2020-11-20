Лодыгин – о предложении от «Торпедо»: «Я лучше здесь в Греции останусь и закончу в своем клубе, чем буду играть в ФНЛ»

Экс-голкипер «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, почему отказался от предложения от московского «Торпедо» в летнее трансферное окно.

«Я лучше здесь в Греции останусь и закончу в своем клубе, чем буду играть в ФНЛ», - цитирует Лодыгина sport24.

Контракт Лодыгина с тульским «Арсеналом» закончился летом, на данный момент голкипер находится в статусе свободного агента. В интервью Юрий отметил, что сейчас находится в Греции и до ноября занимался с одной из любительских команд.

«Торпедо» же в свою очередь с 46 очками после 22 туров занимает четвертое место в ФНЛ, отставая от лидера на пять зачётных баллов.