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​ЦСКА объявил о продлении контракта с Чаловым

20 Ноября 2020, 18:53,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов продлил контракт с клубом. Как сообщается на официальном сайте московских армейцев, новое соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2023/2024.

Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне 2018/2019 он стал лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги, после чего слухи активно связывали форварда с интересом от клубов из Европы, в частности с «Кристал Пэлас».

Если брать сезон 2020/2021, то Фёдор Чалов провёл за «армейцев» 14 матчей в чемпионате России и Лиге Европы. Чалов записал на свой счёт два забитых гола и пять результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов
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