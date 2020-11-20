​ЦСКА объявил о продлении контракта с Чаловым

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов продлил контракт с клубом. Как сообщается на официальном сайте московских армейцев, новое соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2023/2024.

Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне 2018/2019 он стал лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги, после чего слухи активно связывали форварда с интересом от клубов из Европы, в частности с «Кристал Пэлас».

Если брать сезон 2020/2021, то Фёдор Чалов провёл за «армейцев» 14 матчей в чемпионате России и Лиге Европы. Чалов записал на свой счёт два забитых гола и пять результативных передач на партнёров.