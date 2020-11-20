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В Испании Тедеско включили в топ-10 самых перспективных тренеров Европы

20 Ноября 2020, 15:56,

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Испанское издание AS включило Доменико Тедеско в топ-10 самых перспективных молодых тренеров Европы. Также в этом списке нашлось место для Юлиана Нагельсманна, Рубена Аморима, Микеля Артеты, Роберто Мартинеса, Жульена Стефана, Роберто де Дзерби, Дженнаро Гаттузо, Марко Розе и Симоне Индзаги.

«Прямой ученик Нагельсманна (хотя и на два года старше), итало-немецкий тренер руководил молодёжной командой «Хоффенхайма», когда Юлиан тренировал первую команду. Хорошие показатели позволили Тедеско подписать контракт с «Шальке», хотя там он провёл лишь один полный сезон.

«Спартак», который год за годом пытается вернуться в европейскую элиту, доверил Тедеско свой новый проект. Теперь команда впервые за много лет снова борется за первое место в чемпионате России. Рано или поздно Доменико вернётся в Бундеслигу», - говорится в материале.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Дженнаро Гаттузо, Роберто Мартинес, Микель Артета, Юлиан Нагельсманн, Симоне Индзаги, Марко Розе, Роберто де Дзерби, Рубен Аморим, Жульен Стефан
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