Гол Бистровича и вездесущий Крал: Как легионеры популярных клубов РПЛ сыграли за свои сборные

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как легионеры «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА сыграли за свои национальные команды в минувшее ноябрьское окно сборных.

«ЗЕНИТ»

Защитник Деян Ловрен принял участие в домашнем матче сборной Хорватии против Португалии (2:3) в Лиге наций. Он провёл на поле всё время. «Шахматные» сохранили прописку в лучшем дивизионе Лиги наций, хотя набрали всего три очка в шести матчах.

Полузащитник Вильмар Барриос отметился участием в двух отборочных матчах ЧМ-2022 за сборную Колумбии, которые сложились для его команды очень неудачно. В домашней игре с Уругваем (0:3) Барриос вышел в старте и был заменён уже на 32-й минуте при счёте 0:1, а в гостях против Эквадора (1:6) он появился на замену на 41-й минуте при счете 4:0 в пользу соперника.

Бразильский хавбек Вендел сыграл в выездном товарищеском матче за олимпийскую сборную Бразилии (U-23) против аналогичной команды из Южной Кореи. Вендел вышел в старте и был заменён на 78-й минуте уже при окончательном счете 3:1 в пользу южноамериканской команды.

«СПАРТАК»

Полузащитник Алекс Крал провёл все три матча за сборную Чехии. Сначала он вышел на замену на 68-й минуте гостевой товарищеской встречи с Германией (0:1), когда его команда уже давно уступала в счёте. Ну а дальше Крал отыграл от звонка до звонка домашние поединки Лиги наций с Израилем (1:0) и Словакией (2:0), чем помог чехам выйти в лигу А.

Атакующий хавбек Джордан Ларссон сыграл только в одном матче шведской сборной, выйдя на замену на 68-й минуте выездной товарищеской встречи с Данией (0:2). На тот момент датчане выигрывали со счётом 1:0. Национальная команда Швеции опустилась из самого престижного сектора Лиги наций на ступень ниже.

«ЛОКОМОТИВ»

Защитник Мацей Рыбус провёл за сборную Польши два домашних матча – товарищеский с Украиной (2:0) и лигонациональный с Голландией (1:2). В первом случае Рыбус вышел в старте и был заменен на 79-й минуте при окончательном счёте, а во втором случае он появился на замену на 81-й минуте при счёте 1:1. Поляки остались в лиге А.

Другой польский футболист «Локомотива» полузащитник Гжегож Крыховяк имеет другую статистику за свою сборную в ноябрьских матчах. Он принял участие в двух играх Лиги наций – в гостях с Италией (0:2) и дома с Голландией (1:2). Против итальянцев Крыховяк сыграл весь матч и отметился жёлтой карточкой на 27-й минуте за задержку соперника. А против голландцев Гжегож был заменён на 71-й минуте при счёте 1:0 в пользу поляков, имея желтую карточку с 14-й минуты за грубую игру.

Нападающий Франсуа Камано поучаствовал в двух матчах сборной Гвинеи против Чада в рамках отборочного турнира Кубка Африканских наций. В домашней встрече (1:0) Камано заменили на 76-й минуте, в гостевой (1:1) – на 67-й. Когда Франсуа уходил с поля на скамейку запасных, счёт на табло горел уже окончательный.

Белорусский форвард Виталий Лисакович дважды выходил в старте в Лиге наций – дома с Литвой (2:0) и на выезде с Албанией (2:3). Против литовцев Лисакович был заменён на 72-й минуте при итоговом счете, а против албанцев – на 77-й минуте при счёте 3:1 в пользу соперника. Кроме того, в последнем матче Лисакович получил жёлтую карточку на 88-й минуте уже в качестве отыгравшего своё время игрока. Белорусы и следующий розыгрыш Лиги наций проведут в лиге С.

ЦСКА

Защитник Хёрдур Магнуссон отыграл по 90 минут за сборную Исландии в выездных матчах Лиги наций с Венгрией и Дании, проигранных с одинаковым счётом 1:2. С датчанами он получил предупреждение за игру рукой на первой добавленной минуте.

Атакующий полузащитник Арнор Сигурдссон сыграл за Исландию только 69 первых минут против Дании и покинул поле при счёте 1:0 в пользу противника. Исландцы, не набрав ни одного очка в шести матчах, бесславно вылетели из элитного дивизиона Лиги наций.

Хавбек Кристиян Бистрович попылил за сборную Хорватии U-21 в квалификации чемпионата Европы в гостях против Шотландии (2:2) и дома с Латвией (7:0). В первом случае его заменили на 81-й минуте при окончательном счёте, а раньше, на 25-й минуте, он забил гол и сделал счёт 2:0.

Полузащитник Никола Влашич пополнил свою копилку двумя матчами за сборную Хорватии в Лиге наций – в Скандинавии со Швецией (1:2) и в родных стенах с Португалией (2:3). Со шведами он провёл всю игру, а с португальцами был заменён на 83-й минуте при счёте 2:2.

Нападающий Чидера Эджуке вышел за Нигерию на замену в сумасшедшем отборочном матче Кубка Африки дома против Сьерра-Леоне (4:4). Он оказался на поле на 78-й минуте при счёте 4:2 в пользу своей команды. А в первом тайме нигерийцы и вовсе выигрывали 4:0.

Кирилл Иванцов