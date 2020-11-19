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​Два игрока «Сочи» отстранены от футбола на полгода за ставки

19 Ноября 2020, 17:21,

Depositphotos

Полузащитник «Сочи» Никита Колдунов и экс-игрок молодёжной команды клуба Павел Коркин были отстранены от футбола на полгода. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В ходе разбирательства футболисты признали, что делали ставки на букмекерских конторах, но заверили, что не занимались сдачей матчей.

Признание вины позволило Колдунову и Коркину получить достаточно мягкое наказание от комитета по этике РФС за столь серьёзное нарушение.

Добавим, что Никита Колдунов в этом сезоне принял участие в одном кубковом матче «Сочи», а Павел Коркин покинул клуб летом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сочи, Павел Коркин, Никита Колдунов
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
19 Ноября 2020, 17:49

знакомая тема )) только наивные верят что матчи чистые ))

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