​Два игрока «Сочи» отстранены от футбола на полгода за ставки

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19 Ноября 2020, 17:21,
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Полузащитник «Сочи» Никита Колдунов и экс-игрок молодёжной команды клуба Павел Коркин были отстранены от футбола на полгода. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
В ходе разбирательства футболисты признали, что делали ставки на букмекерских конторах, но заверили, что не занимались сдачей матчей.
Признание вины позволило Колдунову и Коркину получить достаточно мягкое наказание от комитета по этике РФС за столь серьёзное нарушение.
Добавим, что Никита Колдунов в этом сезоне принял участие в одном кубковом матче «Сочи», а Павел Коркин покинул клуб летом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сочи, Павел Коркин, Никита Колдунов
знакомая тема )) только наивные верят что матчи чистые ))