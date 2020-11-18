​Магнуссон рассказал, кто из российских игроков ЦСКА лучше всех говорит на английском

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон ответил на вопросы клубной пресс-службы. Соответствующее видео появилось на канале «армейцев» в YouTube.

По словам Магнуссона, лучше всех на английском языке среди российских игроков команды говорит защитник Георгий Щенников.

Также исландский защитник рассказал, что из иностранных футболистов на русском языке лучше всех ругаются хорваты.

После четырнадцати туров чемпионата России ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. В ближайшем туре Премьер-лиги команда Виктора Ганчаренко на своём поле сыграет против «Сочи». Игра пройдёт в воскресенье, двадцать второго ноября.