Генич возвращается к комментированию после отстранения

Футбольный комментатор Константин Генич возвращается в телеэфир. Об этом 42-летний журналист заявил в эфире YouTube-канала «Футбольный Биги». Генич назвал и причину своего отстранения от работы на прошлые четыре тура чемпионата России. Руководство «Матч ТВ» было недовольно тем, что комментатор произнес в эфире название букмекерской конторы, которая является спонсором игравших команд и позиционирует такие матчи как дерби с упоминанием своего названия.

Напомним, что Генич является одним из самых популярных телекомментатором в эфире российских телеканалов. В свое время он поиграл в дубле «Спартака», а также в «Химках» и «Амкаре» на позиции нападающего.