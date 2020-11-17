Волочкова: «Тренер поступил подло, он предал Дзюбу»

Известная балерина Анастасия Волочкова высказалась в поддержку нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, угодившего в громкий скандал после публикации в сети интимного видео с его участием.

«Хочу к совести призвать тренера Дзюбы. Не знаю, как вас зовут, но я вам хочу сказать, что это подло - отстранять от поля боя. Вместо того, чтобы защитить своего человека, он взял его просто и предал», - заявила Волочкова в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что из-за скандала Дзюбы не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи в Лиге наций. Также в поединке 14-го тура Премьер-лиги с «Краснодаром» (3:1) капитаном «Зенита» вместо Артёма выступил Деян Ловрен.

В нынешнем сезоне РПЛ форвард сыграл 12 матчей, забил семь голов и отдал три ассиста.

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