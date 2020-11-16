Известна дата заседания суда по делу против Широкова

Стала известна дата заседания суда по делу против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова. Об этом Sport24 рассказал адвокат Александр Островский, представляющий интересы судьи Никиты Данченкова, которого избил экс-игрок.

По словам адвоката, заседание состоится в среду, 25-го ноября, в Судебном участке мирового судьи № 105. Слушание дела назначено на 9:30 по московскому времени.

Напомним, что скандальный инцидент произошел летом текущего года. Во время матча любительского турнира Широков напал на арбитра Данченкова, ударив его кулаком в лицо.

Роман проходит по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, максимальное наказание подразумевает лишение свободы сроком на два года.