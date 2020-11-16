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Известна дата заседания суда по делу против Широкова

16 Ноября 2020, 12:24,

ФК "Краснодар"

Стала известна дата заседания суда по делу против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова. Об этом Sport24 рассказал адвокат Александр Островский, представляющий интересы судьи Никиты Данченкова, которого избил экс-игрок.

По словам адвоката, заседание состоится в среду, 25-го ноября, в Судебном участке мирового судьи № 105. Слушание дела назначено на 9:30 по московскому времени.

Напомним, что скандальный инцидент произошел летом текущего года. Во время матча любительского турнира Широков напал на арбитра Данченкова, ударив его кулаком в лицо.

Роман проходит по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, максимальное наказание подразумевает лишение свободы сроком на два года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роман Широков, Никита Данченков
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