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Известен результат повторного теста де Вильены на коронавирус

14 Ноября 2020, 12:18,

Global Look Press

Полузащитник «Краснодара» и сборной Голландии Тонни де Вильена, ранее сдавший положительный тест на коронавирус, прошел повторное тестирование.

Как сообщает издание AD.nl, на этот раз футболист получил отрицательный результат.

Напомним, что о заражении хавбека стало известно десятого ноября. После этого де Вильена покинул расположение национальной команды. В понедельник игрок вернется в Россию, чтобы присоединиться к «Краснодару».

Сборная Голландии ведет подготовку к поединкам групповой стадии Лиги наций против команд Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тонни де Вильена
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