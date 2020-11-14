Известен результат повторного теста де Вильены на коронавирус

Полузащитник «Краснодара» и сборной Голландии Тонни де Вильена, ранее сдавший положительный тест на коронавирус, прошел повторное тестирование.

Как сообщает издание AD.nl, на этот раз футболист получил отрицательный результат.

Напомним, что о заражении хавбека стало известно десятого ноября. После этого де Вильена покинул расположение национальной команды. В понедельник игрок вернется в Россию, чтобы присоединиться к «Краснодару».

Сборная Голландии ведет подготовку к поединкам групповой стадии Лиги наций против команд Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября).