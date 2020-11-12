​Для Смолова футбольный год завершён

Пресс-служба «Локомотива» отчиталась о состоянии Фёдора Смолова, получившего травму в недавнем дерби Москвы против «Динамо».

МРТ показала, что на восстановление Смолову понадобится шесть недель. Это означает, что в 2020 году нападающий «железнодорожников» больше на поле не появится.

В сезоне 2020/2021 Фёдор Смолов провёл за «Локомотив» шестнадцать матчей во всех соревнованиях. В них нападающий забил три гола.

Что касается защитника Ведрана Чорлуки, то сроки возвращения капитана команды в общую группу определятся после индивидуальных занятий и дополнительного тестирования.

«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги после четырнадцати туров.