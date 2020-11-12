Муса анонсировал возвращение в Европу

Нападающий Ахмед Муса, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, заявил о том, что в ближайшее время определится со своим новым клубом.

«Как только мы урегулируем все детали, я назову свой новый клуб. Рассчитываю вернуться в Европу как можно скорее», - передает слова 28-летнего нигерийского футболиста издание Today.ng.

Ранее сообщалось об интересе к Муса со стороны московского ЦСКА. Ахмед выступал в составе российского коллектива с 2012-го по 2016-й год, а также в 2018-м году. Африканский нападающий провел 135 поединков, в которых отличился 48 забитыми мячами.