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Агент подтвердил интерес ЦСКА к Мусе

11 Ноября 2020, 21:15,

LiveSport.Ru

Агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы Тони Харрис подтвердил, что к его клиенту есть интерес со стороны ЦСКА.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что контакт был, но в данный момент еще не принято решение о будущем Мусы», - цитирует Харриса «Спорт-Экспресс».

28-летний нападающий на данный момент находится в статусе свободного агента, он покинул саудовский клуб «Аль-Наср» в конце октября.

Напомним, что Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, за это время Ахмед сыграл 184 матча за «армейцев», забил 61 гол и отдал 33 голевые передачи.

Отметим, что в активе Мусы 15 голов в 87 матчах за сборную Нигерии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Ахмед Муса
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