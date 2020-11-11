Агент подтвердил интерес ЦСКА к Мусе

Агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы Тони Харрис подтвердил, что к его клиенту есть интерес со стороны ЦСКА.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что контакт был, но в данный момент еще не принято решение о будущем Мусы», - цитирует Харриса «Спорт-Экспресс».

28-летний нападающий на данный момент находится в статусе свободного агента, он покинул саудовский клуб «Аль-Наср» в конце октября.

Напомним, что Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, за это время Ахмед сыграл 184 матча за «армейцев», забил 61 гол и отдал 33 голевые передачи.

Отметим, что в активе Мусы 15 голов в 87 матчах за сборную Нигерии.