​Айртон не болен коронавирусом, бразильская конфедерация ошиблась

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11 Ноября 2020, 17:01,
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В «Спартаке» опровергли факт заражения Айртона коронавирусом, хотя информацию об этом опубликовала не кто-нибудь, а бразильская конфедерация футбола.
По словам главы департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова для Спорт-Экспресса, клуб решил не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии из-за простуды. 9 и 10 ноября бразилец сдал отрицательные ПЦР-тесты.
Айртон забил три гола и отдал один результативный пас в пятнадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах этого сезона.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России после четырнадцати сыгранных туров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Айртон Лукас