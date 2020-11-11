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​Айртон не болен коронавирусом, бразильская конфедерация ошиблась

11 Ноября 2020, 17:01,

Сергей Киврин

В «Спартаке» опровергли факт заражения Айртона коронавирусом, хотя информацию об этом опубликовала не кто-нибудь, а бразильская конфедерация футбола.

По словам главы департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова для Спорт-Экспресса, клуб решил не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии из-за простуды. 9 и 10 ноября бразилец сдал отрицательные ПЦР-тесты.

Айртон забил три гола и отдал один результативный пас в пятнадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах этого сезона.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России после четырнадцати сыгранных туров. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Айртон Лукас
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