​Айртон не болен коронавирусом, бразильская конфедерация ошиблась

В «Спартаке» опровергли факт заражения Айртона коронавирусом, хотя информацию об этом опубликовала не кто-нибудь, а бразильская конфедерация футбола.

По словам главы департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова для Спорт-Экспресса, клуб решил не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии из-за простуды. 9 и 10 ноября бразилец сдал отрицательные ПЦР-тесты.

Айртон забил три гола и отдал один результативный пас в пятнадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах этого сезона.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России после четырнадцати сыгранных туров.