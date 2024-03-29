Семак - о «Спартаке»: «Зениту» досталась одна из самых сильных команд»

«На этой стадии турнира нет слабых соперников, и нам досталась одна из самых сильных команд. Противостояние между «Спартаком» и «Зенитом», безусловно, добавляет ажиотажа вокруг матчей», - передает слова главного тренера пресс-служба «сине-бело-голубых».