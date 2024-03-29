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Кубок России

Семак - о «Спартаке»: «Зениту» досталась одна из самых сильных команд»

29 Марта 2024 • 09:19 Комментировать

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о жеребьевке полуфинала Пути РПЛ Кубка России. В соперники «сине-бело-голубым» достался московский «Спартак».

«На этой стадии турнира нет слабых соперников, и нам досталась одна из самых сильных команд. Противостояние между «Спартаком» и «Зенитом», безусловно, добавляет ажиотажа вокруг матчей», - передает слова главного тренера пресс-служба «сине-бело-голубых».

В чемпионате России «Зенит» занимает первое место, набрав 40 баллов после 20 туров. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля с 31 очком находятся на шестой строчке.

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