Тикнизян рассказал о реакции на неудачу «Локомотива» в Кубке России

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о вылете «железнодорожников» из Пути РПЛ Кубка России. По итогам двух поединков столичный клуб неожиданно уступил калининградской «Балтике».
«Если бы это была бы наша последняя игра в Кубке, то это была бы трагедия. Но так как есть ещё шанс по нижней сетке, то хотелось поддержать команду. В такие моменты очень важно объединиться», - поведал футболист в эфире клубного телевидения.
В чемпионате России «Локомотив» занимает пятое место после 20 туров. В ближайшем поединке «железнодорожники» на своем поле примут «Краснодар».
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